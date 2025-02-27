Власти Краснодара ожидают проект реконструкции ДС «Олимпа» до августа

Власти Краснодара рассчитывают получить проектную документацию для капитального ремонта дворца спорта «Олимп» до августа 2025 года. Об этом сообщил мэр Евгений Наумов во время отчета о деятельности городской администрации за 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

По словам градоначальника, спортивный комплекс требует серьезного обновления. Господин Наумов также напомнил, что последний капитальный ремонт объекта проводился более 20 лет назад.

«Все технические задания ему выданы. Планируем до августа получить проектную документацию, прошедшую экспертизу»,— отметил Евгений Наумов.

Точная стоимость работ пока неизвестна. Администрация Краснодара планирует подать заявки в краевые и федеральные программы с софинансированием муниципального образования.

Контракт на проектирование капремонта власти краевой столицы заключили годом ранее. Параллельно с реконструкцией здания планируется благоустройство прилегающей территории.

Дворец спорта «Олимп», находящийся в муниципальной собственности, служит площадкой для спортивных соревнований, фестивалей и концертных мероприятий.

Анна Гречко