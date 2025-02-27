Mall Index на юге России по итогам восьмой недели года вырос на 3%

Посещаемость торговых центров на юге России в праздничную неделю 23 февраля оказалась ниже, чем годом ранее, что связано с разной продолжительностью выходных дней. Об этом рассказал руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Mall Index, отражающий число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей, по итогам восьмой недели 2025 года превысил показатели предыдущей недели лишь на 3%, тогда как в 2024 году рост составил 7%. В прошлом году 23 февраля выпало на пятницу, обеспечив три выходных дня подряд, что стимулировало посещаемость. В 2025 году праздник пришелся на воскресенье, а дополнительный выходной перенесен на 8 мая, что повлияло на динамику трафика.

Факторы удобства, такие как транспортная доступность и расположение праздничных дней в календаре, продолжают оказывать влияние на офлайн-ритейл. В сравнении с прошлым годом посещаемость ТЦ в праздничную неделю снизилась на 10%.

Вячеслав Рыжков