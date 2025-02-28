Билайн бизнес обеспечил доступ к связи на молочном комплексе «Яново» агрохолдинга «РумелкоАгро» в Алтайском крае

«Яново» — молочный комплекс, в котором планируется производить 35 тыс. тонн молока в год. На предприятии необходимо было наладить структурированные кабельные системы, локальные вычислительные сети, пожарную сигнализацию, системы видеонаблюдения и контроля и управления доступом, организовать Wi-Fi-сеть, а также выполнить работы по улучшению качества мобильной сети билайн. Агрохолдинг «Румелко» пригласил специалистов билайн бизнес.

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Работы по организации вышеперечисленных систем, заняли меньше года. В результате проведенных силами билайн бизнес работ «Яново» удалось оцифровать рабочие места, улучшить бизнес-процессы и организовать комфортные условия труда для сотрудников.

МК «Яново» входит в группу «Румелко», которая связана с «НЛМК» – собственником градообразующего предприятия Заринска «Алтай-Кокса». «Румелко» – группа компаний, специализирующаяся на молочном животноводстве и растениеводстве.

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