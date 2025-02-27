На Кубани дорожают мясо, автомобили и коммунальные услуги

Инфляция в Краснодарском крае ускорилась до 9,9% в январе 2025 года против 9,5% месяцем ранее. Основные факторы — рост затрат производителей мясной продукции, высокий спрос на подержанные автомобили и увеличение взносов на капитальный ремонт, рассказали в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Цены на продукты продолжили расти. Производители мяса закладывали в стоимость увеличенные расходы на корма, энергоресурсы и оплату труда, что привело к ускорению удорожания курицы, свинины и мясных полуфабрикатов. Также заметно подорожали шоколад, печенье, кексы, рулеты, молоко и творог, что объясняется ростом затрат на упаковку, транспортировку и сокращением производства кондитерских изделий.

Ослабление рубля сказалось на импорте: цены на смартфоны снижались медленнее, чем в декабре, а планшеты, напротив, подорожали. Спрос на подержанные иномарки продолжает толкать их стоимость вверх.

В сфере услуг наибольшее влияние на инфляцию оказало повышение взносов на капремонт, а также рост тарифов на правовые услуги — впервые за восемь лет увеличилась стоимость ряда операций в ЗАГСах и нотариальных конторах.

Как в регионе, так и в целом по стране перегретый внутренний спрос опережает возможности расширения производства, что поддерживает инфляционные процессы. Банк России удерживает ключевую ставку на уровне 21% годовых, рассчитывая охладить потребительскую активность и вернуть инфляцию к 4% к 2026 году.

Вячеслав Рыжков