Житель Сочи оборудовал нарколабораторию на даче

Деятельность подпольной нарколаборатории пресекли в Сочи, ее оборудовал 35-летний местный житель на своей даче. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В своей нарколаборатории, расположенной в селе Разбитый Котел, сочинец синтезировал мефедрон. Во время обыска сотрудники полиции изъяли около 11,5 кг наркотиков, прекурсоры и оборудование для производства.

Запрещенные вещества обнаружили в квартире подозреваемого, его автомобиле, а также в тайниках. Мужчина продавал «синтетику» через тайники в Сочи, выполняя задания интернет-магазинов в Даркнете.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. В рамках расследования правоохранители изымают наркотики из оборудованных подозреваемым тайников.

Алина Зорина