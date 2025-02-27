Жители нескольких районов Краснодара сообщили о громком звуке в небе
Громкий звук, напоминающий взрыв, встревожил жителей нескольких районов Краснодара. По информации краевого МЧС, шум был вызван самолетом, преодолевающим звуковой барьер.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
По сообщениям из соцсетей, звук слышали жители Гидростроя, Комсомольского микрорайона и территории Камвольно-суконного комбината. В городской ЕДДС отметили, что сигналов о чрезвычайных ситуациях не поступало.
По имеющимся данным, краснодарцы периодически слышат подобные громкие хлопки над городом. Как правило, шум вызван переходом самолета на сверхзвуковую скорость.