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Жители нескольких районов Краснодара сообщили о громком звуке в небе

Громкий звук, напоминающий взрыв, встревожил жителей нескольких районов Краснодара. По информации краевого МЧС, шум был вызван самолетом, преодолевающим звуковой барьер.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По сообщениям из соцсетей, звук слышали жители Гидростроя, Комсомольского микрорайона и территории Камвольно-суконного комбината. В городской ЕДДС отметили, что сигналов о чрезвычайных ситуациях не поступало.

По имеющимся данным, краснодарцы периодически слышат подобные громкие хлопки над городом. Как правило, шум вызван переходом самолета на сверхзвуковую скорость.

Анна Гречко

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