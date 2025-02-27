Суд оштрафовал владельца танкера «Волгонефть-212» за нарушение техрегламента

Арбитражный суд Краснодарского края назначил владельцу танкера «Волгонефть-212» административный штраф в размере 30 тыс. руб. за нарушение требований технического регламента. Об этом пишет РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФГБУ «Морспасслужба» Фото: ФГБУ «Морспасслужба»

В суде ответчик сообщил, что во время плавания вне сезона экипаж танкера следовал указаниям капитана порта. По его словам, капитан приказал следовать к судну-накопителю для перегрузки в составе каравана судов. Однако выяснилось, что судно-накопитель не было готово к приему груза. В результате крушение танкера произошло, когда он пытался найти убежище в штормовую погоду. Кроме того, согласно данным компании, были нарушены только сроки сезона, а не правила плавания в конкретном районе.

В свою очередь, государственный обвинитель отметил, что позиция судовладельца основывается на неверном понимании фактических обстоятельств и неправильном толковании законодательства. Также он подчеркнул, что именно агент судовладельца подавал заявку на включение в состав каравана.

По словам прокурора, капитан судна отвечает за управление судном, включая судовождение и меры по обеспечению безопасности на море. Маршрут движения судна, включая порты погрузки и выгрузки, устанавливается судовладельцем. Капитан обязан обеспечить безопасность судна в процессе плавания. Он также отметил, что в условиях завершения сезона навигации в ноябре общество сознательно продолжило движение в порт Кавказ для выгрузки. Не было представлено никаких доказательств того, что выгрузка в другом безопасном месте была невозможна. Утверждения о том, что судно было включено в суточный план-график движения и расстановки судов и не имело другой возможности, не соответствуют действительности. Судно могло отказаться от перехода в любой момент.

Как сообщила в зале суда представитель судовладельца, компания намерена оспорить вынесенное решение.

Алина Зорина