В Крыму будут судить иностранца за хищение более 2,7 млн рублей

Прокуратура Евпатории направила в суд уголовное дело в отношении приезжего о хищении более 2,7 млн руб. у местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

49-летний иностранный гражданин, который проживает в Керчи, представился пострадавшей успешным бизнесменом. В период с сентября по конец ноября 2024 года он просил ее одолжить ему деньги якобы на лечение тяжело больной матери. За это время потерпевшая перевела ему крупную сумму денег, которую обвиняемый не собирался возвращать.

Мужчину задержали сотрудники полиции, сейчас он заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Алина Зорина