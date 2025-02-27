Задержан подозреваемый в драке и стрельбе в Анапе

В Анапе задержан 36-летний местный житель, подозреваемый в хулиганстве после конфликта у кафе на улице Рождественской. По данным пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю, в ходе потасовки он произвел выстрел в воздух из сигнального пистолета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть от очевидцев. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы не застали участников инцидента. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан.

Полицейские изъяли у фигуранта сигнальный пистолет, из которого, по предварительным данным, был произведен выстрел. Следственный отдел ОМВД России по Анапе возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

Личности остальных участников конфликта установлены, в их отношении будут приняты меры в соответствии с законодательством.

Вячеслав Рыжков