Экология, инвестиции в недвижимость и цифровизация

Создание гибких стратегий, охрана окружающей среды, тенденции развития ресторанного бизнеса, инновации в научно-технической сфере — эти и другие темы в ежемесячном обзоре деловых мероприятий, которые состоятся в нашем городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отель Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Отель Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Инвестиционная выставка-форум зарубежной недвижимости премиум- и бизнес-класса MIPIF пройдет в отеле Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg с 5 по 6 марта. На ней будут представлены предложения от ведущих строительных и риелторских компаний мира: апартаменты, виллы, таунхаусы для проживания или для сдачи в аренду; коммерческая недвижимость для ведения бизнеса.

В рамках деловой программы состоится более 40 семинаров от экспертов рынка зарубежной недвижимости на темы инвестиций, получения ВНЖ и гражданства, покупки недвижимости для отдыха и сдачи в аренду.

В отеле «Коринтия» 6 марта состоится Spring Marketing Forum. Директора по маркетингу и руководители отделов продаж среднего и крупного бизнеса поделятся идеями и новыми подходами к профессиональному процессу. Будут рассмотрены только практические кейсы, актуальные тренды и реальные примеры трансформации бизнеса. В числе актуальных тем: адаптации к изменениям, построение бренда, новые инструменты успеха, автоматизация и AI и др.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конгрессно-выставочное мероприятие «Экология большого города»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Конгрессно-выставочное мероприятие «Экология большого города»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Конгрессно-выставочное мероприятие «Экология большого города» пройдет 12–14 марта в КВЦ «Экспофорум». Это крупнейшее событие в области охраны окружающей среды, природопользования, обеспечения экологической безопасности. Его цель — продвижение и внедрение в России инновационного природоохранного оборудования и технологий, которые способствуют сохранению природных ресурсов, укреплению экологической безопасности, улучшению качества жизни населения в крупных городах. Выставочная программа посвящена промышленной экологии, экологическому потенциалу регионов, также будет представлен специальный проект «Городская среда: экология? комфорт, трансформация». Темы деловой программы — изменения в экологическом законодательстве, экологический мониторинг, новейшие разработки в сфере охраны окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Добыча нефти и газа на шельфе в Крыму. Буровая платформа в Черном море

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Добыча нефти и газа на шельфе в Крыму. Буровая платформа в Черном море

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В отеле Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel с 17 по 18 марта состоится ежегодный конгресс по цифровизации нефтегазовой отрасли в России NEFT 4.0, направленный на поддержку отечественных предприятий в условиях переформатирования рынка IT.

Сегодня все ведущие нефтегазовые компании основывают свою стратегию на использовании цифровой трансформации в качестве главного вектора. Такой подход способствует повышению рентабельности нефтегазовых компаний и увеличивает их устойчивость на рынке. На площадке конгресса соберутся более 250 топ-менеджеров из лидирующих нефтегазовых и IT-компаний России, чтобы обсудить новые стратегии развития отрасли, продемонстрировать последние цифровые решения, установить новые контакты и раскрыть потенциал цифровой трансформации для нефтегазовой индустрии. Также будут обсуждаться основные направления и подходы импортозамещения в нефтегазовой индустрии.

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Евразийский ресторанный форум будет проходить в отеле «Санкт-Петербург» 19 марта. Успешные рестораторы, бренд-шефы и ведущие представители индустрии расскажут участникам о своем опыте. Среди тем форума: тренды и тенденции развития ресторанного бизнеса; поиск, мотивация и удержание персонала; привлечение новых гостей и продвижение; эстетическая культура; масштабирование бизнеса и др. Спикеры ответят на актуальные вопросы в сфере HoReCa.

21 и 22 марта в культурном квартале «Брусницын» пройдут Демографический форум и выставка «Сила детства». Форум призван объединить представителей власти, бизнеса и общества для обсуждения ключевых вопросов, связанных с детством, родительством, развитием детей, а также перспективами детской индустрии. Деловая программа форума включает лекции и панельные дискуссии с участием ведущих экспертов отрасли. Среди тем: форматы сотрудничества государства и бизнеса; опыт регионов; бизнес-стратегия в условиях демографического кризиса; юридические аспекты; кадровый голод; потребительский терроризм и др. На выставке предприниматели представят свои товары и услуги в сегментах b2b и b2c.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярмарка недвижимости в КВЦ «Экспофорум»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Ярмарка недвижимости в КВЦ «Экспофорум»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В КВЦ «Экспофорум» 21–23 марта пройдет «Ярмарка недвижимости. Весна-2025» — выставка для тех, кто покупает квартиру, строит дом или инвестирует в недвижимость. Более 150 компаний представят недвижимость для жизни и инвестиций в Петербурге, за рубежом, на мировых курортах и на черноморском побережье России. Покупатели смогут сравнить предложения разных компаний и получить консультацию независимых экспертов. Экспозиция включает пять тематических разделов и четыре тематических лектория. В их числе «Городская недвижимость» — новостройки Петербурга и области, квартиры «прошлых коллекций», открытие продаж в новых ЖК, ипотечные программы; «Апартаменты, инвестиции в недвижимость»; «Зарубежная и курортная недвижимость» — варианты для инвестиций или бизнеса в Турции, ОАЭ, Грузии, Армении, на мировых курортах; «Дизайн и интерьер домов и квартир»; «Загородная недвижимость».

25 марта ИД «Коммерсантъ» проведет бизнес-бранч «HoReCa-2025: тренды и вызовы» для лидеров отрасли, аналитиков и владельцев бизнеса. В программе две сессии: «Гостиницы и апартаменты» и «Рестораны и кафе». Будут обсуждаться итоги 2024 года на гостиничном и ресторанном рынках, новые форматы и тренды, стратегическое партнерство, перспективы развития бизнеса и др.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский международный энергетический форум в КВЦ «Экспофорум»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Российский международный энергетический форум в КВЦ «Экспофорум»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

26–28 марта в КВЦ «Экспофорум» состоится Российский международный энергетический форум — ежегодное мероприятие для специалистов топливно-энергетической отрасли. Основная задача проекта — создание площадки для диалога между всеми участниками топливно-энергетического рынка и обмену опытом в создании и внедрении инновационных технологий.

Ключевой темой конгрессной программы РМЭФ-2025 станет обеспечение безопасности объектов критической инфраструктуры ТЭК. Запланировано проведение десятков различных конференций и круглых столов.

В рамках форума традиционно пройдет XXХII Международная специализированная выставка «Энергетика и электротехника» для демонстрации новинок энергетического оснащения промышленных предприятий.

26 марта ИД «Коммерсантъ» проводит круглый стол «Ритейл-2025: новые точки роста» с участием представителей рынка и экспертов. Будут проанализированы итоги 2024 года, обозначены новые форматы, планы и тренды, а также ключевые вопросы развития отрасли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В КВЦ «Экспофорум» 26–28 марта будет организована выставка HI-TECH для эффективного взаимодействия научных организаций и потенциальных инвесторов. Среди основных экспонентов — государственные научные центры; научно-исследовательские институты и вузы; промышленные предприятия; технопарки. Тематические разделы выставки: аддитивные технологии, 3D-принтеры, биотехнологии, промышленная робототехника, системы безопасности, альтернативная энергетика и др.

Подготовила Елена Федотова