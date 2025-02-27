На Дону модернизировали систему плавки гололеда на подстанции «Вешенская-2»

В Ростовской области Шолоховского района сотрудники филиала ПАО «Россети» – МЭС Юга» завершили модернизацию системы плавки гололеда на магистральной подстанции 220 кВ «Вешенская-2». Инвестиции в проект составили порядка 80 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Модернизация направлена на повышение надежности работы сетевой инфраструктуры и электроснабжения потребителей, в том числе в зимний период, когда резкие перепады температур приводят к образованию гололеда на линиях электропередачи. Нагрузка от тяжелого льда до 600 кг на одну опору ЛЭП 220 кВ может привести к обрывам и разрушению оборудования.

Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин отметил, что модернизация системы плавки гололеда позволит минимизировать риски технологических нарушений. Это особенно важно для северо-западных районов области, где резкие перепады температур часто приводят к образованию наледи на линиях электропередачи. «Повышение надежности электроснабжения – один из приоритетов в развитии инфраструктуры Ростовской области», уверен Игорь Сорокин.

Уточняется, что в ходе работ были установлены новые выпрямительные установки плавки гололеда и шкафы релейной защиты российского производства. Оборудование позволит дистанционно управлять процессом плавки гололеда и предотвратить перегрев проводов и грозотросов. Срок службы новых систем составляет 25 лет.

Снежана Стодольская