В Краснодарском крае выделят 17,4 млрд рублей на социальные объекты

Власти Краснодарского края направят дополнительно 17,4 млрд руб. на строительство и реконструкцию социальных объектов, увеличив общий объем финансирования этих целей до 186 млрд руб. в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На развитие медицинской инфраструктуры власти региона направят около 1 млрд руб. В этом году продолжается строительство 17 поликлиник, планируется завершить возведение 21 фельдшерско-акушерского пункта и десяти офисов врача общей практики.

Образовательная сфера получит дополнительно 8,7 млрд руб., что позволит построить 12 школ и 21 детский сад. На спортивные объекты выделены дополнительные 1,7 млрд руб.

Порядка 6,5 млрд руб. направят на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, водоотведения, организацию газо- и теплоснабжения. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул необходимость работать на опережение при ремонте инженерных сетей, построенных еще в 1960-х годах.

Еще около 4 млрд руб. дополнительно выделены на капитальный ремонт и оснащение учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Алина Зорина