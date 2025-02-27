В Краснодарском крае выделят 17,4 млрд рублей на социальные объекты
Власти Краснодарского края направят дополнительно 17,4 млрд руб. на строительство и реконструкцию социальных объектов, увеличив общий объем финансирования этих целей до 186 млрд руб. в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
На развитие медицинской инфраструктуры власти региона направят около 1 млрд руб. В этом году продолжается строительство 17 поликлиник, планируется завершить возведение 21 фельдшерско-акушерского пункта и десяти офисов врача общей практики.
Образовательная сфера получит дополнительно 8,7 млрд руб., что позволит построить 12 школ и 21 детский сад. На спортивные объекты выделены дополнительные 1,7 млрд руб.
Порядка 6,5 млрд руб. направят на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, водоотведения, организацию газо- и теплоснабжения. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул необходимость работать на опережение при ремонте инженерных сетей, построенных еще в 1960-х годах.
Еще около 4 млрд руб. дополнительно выделены на капитальный ремонт и оснащение учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта.