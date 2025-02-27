В Ростовской области количество произведенных яиц уменьшилось на 25%

По итогам января 2025 года в хозяйствах всех категорий произведено почти 103 млн яиц, что на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Ростовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Объем производства молока за тот же период составил около 47 тыс. т., что на 2% меньше по сравнению с показателями прошлого года, а производство скота и птицы на убой составило около 27 тыс., что также показывает отрицательную динамику в 19%, чем годом ранее.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в январе текущего года объемы экспорта мясных и молочных продуктов с территории региона составили более 430 т, что в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Снежана Стодольская