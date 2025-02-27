Судьбу кошки, выжившей после падения со скалы в Крыму, решают голосованием

Судьбу кошки Муси, которая выжила после падения со смотровой площадки замка «Ласточкино гнездо», решают народным голосованием. Глава Ялты Янина Павленко запустила опрос в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

В первом варианте кошке предлагают установить специальный дом на территории замка «Ласточкино гнездо». Есть также возможность создать для нее условия в здании администрации или найти дом и семью. Большинство людей проголосовали за третий вариант — «найти дом и любящую семью».

Ранее в соцсетях правоохранители обнаружили ролик, на котором видно, как на территории архитектурно-выставочного комплекса в Крыму мужчина сбросил с обрыва кошку. В отношении жителя Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело. Позже выяснилось, что животное выжило. Спасатели и альпинисты достали кошку со скалы и передали ветеринарам.

Алина Зорина