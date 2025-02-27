Эколог: рост количества птиц в мазуте на пляжах Новороссийска связан с миграцией

Увеличение количества птиц, пострадавших от разлива мазута в Новороссийске, связано с миграцией из-за похолодания. Об этом пишет «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на члена экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамина Голубитченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Вероятность того, что пернатые испачкались в мазуте на пляжах Новороссийска, небольшая. Вероятно, они прилетели с Керченского пролива, где ранее зимовали. Керченский пролив является путем миграции большинства птиц из Черного моря в Азовское и обратно. Там пернатым легче кормиться. Поскольку стало холодно, птицы полетели южнее — в Новороссийск, Геленджик и дальше по побережью.

По его словам, на новороссийских пляжах можно встретить мазут из-за того, что в порту при перевалке сбрасывают нефтепродукты и другие загрязняющие вещества. Сейчас экологическая ситуация улучшилась, но и раньше она не была связана с разливом нефтепродуктов.

Алина Зорина