В Ростовской области обнаружили стаю лебедей на замерзшей реке

В Ростовской области в Егорлыкском районе стая лебедей поселилась на замерзшей реке, что вызвало беспокойство среди местных жителей, сообщают очевидцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Предполагалось, что птицы могли вмерзнуть в лед, как ранее сообщалось в социальных сетях. Однако другие жители хутора успокоили общественность и объяснили, что с лебедями все в порядке.

«С лебедями все хорошо, спасать не нужно. Подкормку мы им организуем»,— говорят спасатели.

Они также отметили, что рядом есть погибшие птицы, которые стали жертвами диких зверей.

Снежана Стодольская