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Жительницу Гуково заключили под стражу за истязание годовалой дочери

Следственные органы Азова завершили расследование дела против женщины, обвиняемой в истязании своей малолетней дочери, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обвиняемая — 31-летняя жительница Гуково. По данным следствия, женщина систематически избивала свою дочь 2023 года рождения, не обеспечивая ее продуктами питания, средствами гигиены и одеждой. Эти действия квалифицируются по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание).

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После возбуждения дела ребенка изъяли из семьи. Следствие собрало достаточную доказательную базу, и дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тат Гаспарян

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