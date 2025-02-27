Морспасслужба хочет взыскать 40 млн рублей с владельцев затонувших танкеров

Морспасслужба подала иск в Арбитражный суд Краснодарского края к владельцам танкеров, затонувших в Керченском проливе. Ведомство намерено взыскать 40 млн руб. за ликвидацию последствий разлива мазута, пишет «"КП"-Кубань».

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Представитель компаний — собственников судов — ООО «Кама шиппинг» и ЗАО «Волгатранснефть» — Ольга Паутова заявила, что озвученная сумма в 40 млн руб. — это лишь за первые семь дней работ по ликвидации ЧС.

Иск предъявлен к обеим компаниям, первое заседание суда назначено на 10 марта.

Вячеслав Рыжков