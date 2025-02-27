На Дону признаны недействительными 46 деклараций на животноводческую продукцию

В Ростовской области Россельхознадзором отменены 46 деклараций о соответствии животноводческой продукции, сообщает прес-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Это произошло с января по февраль 2025 года при мониторинге данных через систему ФГИС «Сервис регистрации деклараций о соответствии» (Росаккредитация). Проверки показали, что многие производители использовали протоколы испытаний без необходимых исследований.

В частности, в январе и феврале были выявлены нарушения на предприятиях ООО «Продуктпортторг», ООО «Изобилие», ООО «Семимол», ООО «Проммера» и ОАО «Тарасовский Маслозавод», а также у 7 индивидуальных предпринимателей. В протоколах отсутствовали исследования на антибиотики, патогенные микроорганизмы, токсичные элементы, радионуклиды, пестициды и другие вещества.

Некоторые предприятия, такие как ООО «Продуктпортторг» и ООО «Изобилие», зарегистрировали декларации о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов. В мясной продукции были обнаружены компоненты с ДНК сои и курицы, что указывает на фальсификацию. По состоянию на 25 февраля 2025 года предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований объявлены 5 юридическим лицам и 7 индивидуальным предпринимателям.

Хозяйствующим субъектам рекомендовано соблюдать нормативные акты, регулирующие производство и оборот пищевой продукции.

Тат Гаспарян