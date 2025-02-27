В Ростове выявлены двое подставных директоров фирм

В донской столице выявлены два подставных директора компаний, сообщает пресс-служба Ростовской таможни. Они за деньги предоставляли свои персональные данные для формальной регистрации в качестве руководителей фирм, не намереваясь фактически исполнять должностные обязанности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в 2024 году житель донской столицы за вознаграждение в 20 тыс. руб. предоставил свой паспорт для внесения сведений о себе в ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридических лиц) как владельца 100% доли в уставном капитале ООО. При этом он не имел отношения к созданию и управлению фирмой.

Еще один ростовчанин за 20 тыс. руб. стал директором другой компании. Фактически он также не имел никакого отношения к ее деятельности.

Ростовская таможня возбудила в отношении них уголовные дела по статье о предоставлении документа, удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ). После неотложных следственных действий они были переданы по подследственности.

Фигурантам по инкриминируемой статье грозит штраф до 300 тыс. руб. или обязательные, а также исправительные работы сроком до двух лет.

Анна Анисова