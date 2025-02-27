Объем импорта рыбы в Ростовскую область вырос на 50%

Объем импорта рыбы и рыбопродуктов в Ростовскую область за 2024 год вырос на 50% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 154,4 тонны, сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на территориальное управление Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Основными поставщиками стали Турция и Китай: из Турции в регион ввезли 130 тонн продукции, а из Китая — 17,5 тонны. До прошлого года КНР не входила в список экспортеров рыбопродуктов для Ростовской области.

Ростовская область также активно участвует в международной торговле: в 2024 году регион экспортировал 397 тонн продукции в Грузию и Азербайджан.

Тат Гаспарян