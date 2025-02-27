Дон вошел в топ-5 регионов по числу пивных магазинов

К 1 февраля текущего года Ростовская область заняла четвертое место в рейтинге российских регионов по числу пивных магазинов, сообщает РБК Ростов со ссылкой на исследование «Контур.Фокуса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Так, в области насчитывается 379 функционирующих пивных торговых точек. Первое место в рейтинге занял Краснодарский край с 522 пивными магазинами, второе место Московская область с 460 торговыми точками, а третье — Москва, в которой насчитывается 456 магазинов.

Также по итогу минувшего года Ростовская область вошла в тройку лидеров по числу новых регистраций пивных объектов: было открыто 105 магазинов. Однако Дон также показал высокий уровень закрытия пивных точек — за аналогичный период было закрыто более 100 объекта, а в начале 2025 года — еще пять.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на Дону потребители стали покупать крепкий алкоголь на 10% чаще.

Снежана Стодольская