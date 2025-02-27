Дума ХМАО впервые не одобрила кандидатуру мирового судьи

Дума Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) на заседании не одобрила кандидатуру мирового судьи. Против решения высказалось большинство депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба думы ХМАО-Югры Фото: Пресс-служба думы ХМАО-Югры

На трехлетний срок предлагалось назначить Леонида Сербина, но думский комитет по законодательству не поддержал соответствующее решение. Спикер регионального парламента Борис Хохряков пояснил, что решение думы об отклонении вопроса необходимо, чтобы объявить конкурс на замещение должности мирового судьи, именно поэтому вопрос был вынесен на голосование депутатов.

Депутат от ЛДПР Михаил Селюков поинтересовался, чем обусловлено решение комитета, но господин Хохряков пояснил лишь, что комитет не поддержал кандидатуру. «Против» проголосовали 30 депутатов, «за» высказался один, двое воздержались и пятеро не голосовали.

Анна Капустина