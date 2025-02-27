В Краснодаре экспертиза не подтвердила отравление детей леденцами

В Краснодаре химико-токсикологическая экспертиза не выявила опасных веществ в организме детей, попавших в больницу после употребления леденцов. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как уточнили в ведомстве, проверка окончена. Сотрудниками правоохранительных органов вынесено постановление об отказе о возбуждении уголовного дела.

Об инциденте стало известно из соцсетей. Вечером 18 февраля восьмилетняя девочка и ее шестилетний брат гостили у прабабушки и прадедушки. После ужина дети съели по леденцу, а около полуночи их состояние резко ухудшилось. Несовершеннолетних экстренно госпитализировали.

К вечеру следующего дня дети уже находились дома. Правоохранители подчеркивали, что причину произошедшего должны установить медики.

Алина Зорина, Нурий Бзасежев