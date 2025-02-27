Власти Екатеринбурга будут популяризировать промышленность среди молодежи

В 2025 году в Екатеринбурге планируют провести фестиваль «Мегапром» с целью популяризации промышленности среди молодежи, сообщил на заседании коллегии администрации города директор департамента промышленной и инвестиционной политики мэрии Евгений Копелян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Это совсем свежая инициатива. Планируется, что фестиваль пройдет ко Дню города на Площади 1905 года. Его цель состоит в том, чтобы поменять отношение молодежи к промышленности и показать, что промышленность — это круто и современно. Хотелось бы сделать все это доступным языком»,— сказал господин Копелян.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что данную инициативу необходимо обсудить на городском совете директоров. «Такой формат очень популярен у школьников. Надо предлагать ребятам именно тот формат, который им будет интересен. Здесь нужен креативный подход»,— подчеркнул глава города и поручил подготовить концепцию фестиваля.

Ранее на заседании коллегии администрации Екатеринбурга Евгений Копелян сообщил, что в 2024 году в Екатеринбурге количество субъектов малого и среднего предпринимательство (МСП) увеличилось до 127,1 тыс.

Мария Шараева