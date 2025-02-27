Большинство родителей Краснодара хотят, чтобы их дети стали IT-специалистами

Группа «Ренессанс Страхование» совместно с платформой hh.ru провела исследование, определившее профессиональные предпочтения российских родителей относительно будущего своих детей. Опрос охватил более 1,6 тыс. совершеннолетних жителей крупных городов России, включая Краснодар. Согласно полученным данным, 33% родителей предпочли бы видеть своих детей в IT-сфере, 19% — в медицине, а 17% — в инженерных специальностях. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В пятерку востребованных направлений также вошли дизайн и архитектура (14%), юриспруденция (11%). Замыкают десятку актерское мастерство (10%), косметология (9%), гейм-девелопмент (7%), блогинг (6%) и перевод (5%).

В IT-сфере видят будущее своих детей преимущественно молодые краснодарцы 18–24 лет (36%), тогда как медицинские специальности чаще выбирают люди в возрасте 24–35 лет (27%). Среди сторонников инженерных профессий лидируют родители 35–44 лет (21%). Среди врачей каждый второй хотел бы, чтобы дети продолжили медицинскую династию, в то время как IT-специалистами своих детей видят только 36% опрошенных медиков. При этом 59% участников исследования считают, что ни техническое, ни гуманитарное образование не гарантирует стабильного дохода — все зависит от индивидуальных способностей и целеустремленности человека.

В список наименее желательных для детей профессий вошли блогер (32%), риелтор (25%), воспитатель/няня (12%), актер (10%) и автомеханик (9%). Также родители не считают перспективными профессии мастера маникюра (8%), бухгалтера (6%), продавца-консультанта и учителя (по 4%).

Почти половина опрошенных (49%) предпочли бы, чтобы их дети работали на себя. Карьеру в крупных частных компаниях считают желательной 38% респондентов, в государственных организациях — 33%, в бюджетных учреждениях — 26%, в академической сфере — 20%. Всего 16% хотели бы видеть своих детей в компаниях малого и среднего бизнеса.

О собственном бизнесе для детей чаще мечтают молодые родители 18–24 лет (65%) и женщины (57% против 46% мужчин). Мужчины, в свою очередь, чаще ориентированы на государственный (39% против 27% женщин) и научный секторы (29% против 24%).

Несмотря на выраженные предпочтения, большинство родителей (73%) готовы принять любой профессиональный выбор своих детей. Только 22% заявили, что им будет сложно смириться с решением ребенка, противоречащим их ожиданиям, а 5% намерены настоять на выбранной ими профессии. Среди последних мужчин оказалось больше, чем женщин (7% против 3%).

Алина Зорина