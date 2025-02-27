В Ростовской области запустят логистический центр за 600 млн рублей

ООО «Авангард» планирует открыть в Ростовской области логистический центр к лету 2025 года. Объем инвестиций в проект оценивается в 600 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Олега Рябошапку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По словам главы предприятия, после завершения установки стеллажного оборудования летом объем хранения нового логистического центра составит около 10 тыс. паллет.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Авангард» было зарегистрировано в Тосно Ленинградской области в марте 2001 года. Основной вид деятельности предприятия — производство нетканых текстильных материалов и изделий из них (кроме одежды). В 2023 году выручка компании составила 20 млрд руб., а чистая прибыль — 383 млн руб.

Анастасия Казуков