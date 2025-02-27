В Татарстане задержали подозреваемого в нападении на инвалида

Полицейские Нижнекамска задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на инвалида. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

По словам потерпевшего, во время совместного распития алкоголя его знакомый, угрожая ножом, забрал у него 5 тыс. руб. на покупку спиртного.

Ранее 34-летний подозреваемый был неоднократно судим. Свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Татарстане задержали наркокурьера на арендованной машине.

Дарья Сайфиева