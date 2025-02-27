Двое заместителей главы минцифры Ростовской области ушли в отставку

В Ростовской области два заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи региона были освобождены от должности с 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Речь идет о Кирилле Дьячкине и Сергее Бондаренко. Как уточнила пресс-служба, они освобождены от своих должностных обязанностей «в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта». Оба специалиста занимали посты заместителей министра минцифры региона с февраля 2014 года.

Как писал «Ъ-Ростов», ранее в отношении руководства минцифры региона было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

По информации УФСБ России по региону министерство выделило 60 млн руб. на закупку доступа к системе электронного документооборота «Дело» в рамках перехода на отечественное программное обеспечение. Однако ООО «Электронные офисные системы (Софт)» предоставила доступ к офисному редактору «Мой офис», стоимость которого в четыре раза ниже.

Анастасия Казуков