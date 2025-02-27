Эксперт: улучшить ситуацию с пробками в Краснодаре помогут 12 новых развязок

Для улучшения транспортной ситуации в Краснодаре необходимо возведение 12 развязок и семи виадуков. Об этом на конференции «Вызовы времени в современной архитектуре» в рамках выставки «ЮгБилд» сообщил глава НИИ перспективного градостроительства Павел Спирин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По его словам, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города отстает от потребностей. Реализация намеченных проектов позволит снизить нагрузку на магистрали и создать полицентричную систему развития.

В 2024 году по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева департамент транспорта и дорожного хозяйства разработал десятилетнюю программу комплексного развития транспортной сети города. Она рассчитана на 2025–2035 годы и предусматривает строительство 27 объектов общей стоимостью 151,3 млрд руб., из которых 3,8 млрд руб. планируется направить в 2025 году.

Ключевые проекты включают капитальный ремонт Тургеневского моста, соединяющего Краснодар с Адыгеей, реконструкцию улиц Красных Партизан и имени Есенина, путепровода на улице Фадеева и Западного подъезда к городу. В перспективе рассматривается возведение развязки на пересечении Ростовского шоссе и улицы Солнечной с выходом на улицу Дзержинского, а также строительство новой развязки на пересечении Офицерской, Коммунаров и Ростовского шоссе.

Вячеслав Рыжков