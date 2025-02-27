Власти Тольятти разрешили строительство высотки в зоне объектов здравоохранения

Городская администрация Тольятти разрешила ООО СЗ «Терминал-Холдинг» приступить к возведению 24-этажного жилого дома на пересечении улиц Ленинградской и Голосова. Тем самым было проигнорировано мнение большинства участников состоявшихся 17 января публичных слушаний, которые высказались против строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как следует из документа, подписанного первым заместителем главы Тольятти Ильей Сухих, «Терминал-Холдингу» предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для размещения многоквартирных жилых домов севернее дома № 97 по ул. Голосова в территориальной зоне Ц-3 (зона объектов здравоохранения и социального обеспечения).

«К сожалению, вопреки мнению большинства участников публичных слушаний, которые против точечной застройки и так плотного квартала, администрация города дала добро и разрешила отклонения от предельных параметров. Очень жаль, что руководители администрации города Тольятти не думают о будущем города и не считаются с мнением горожан»,— прокомментировал в своем Telegram-канале депутат Самарской губернской думы Максим Гусейнов.

Алексей Алексеев