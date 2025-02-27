Приморский район потратит 70 млн рублей на отдых детей из новых регионов

Администрация Приморского района выделила чуть более 70 млн рублей на организацию отдыха детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также из регионов, прилегающих к районам проведения спецоперации. Две закупки были опубликованы 26 февраля.

Заказчик также намерен получить услуги для предоставления стационарного отдыха детям, оставшимся без попечения родителей, детям-сиротам, детям-жертвам вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф. Администрация Приморского района также окажет поддержку несовершеннолетним из семей беженцев, детям из неполных семей, многодетных. Речь идет об отдыхе во время летних школьных каникул.

Количество путевок составляет 710 штук, всего четыре смены. Исполнитель должен обеспечить безопасность, пятиразовое питание. На месте должен работать квалифицированный специалист, имеющий право на оказание психологической помощи детям.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Ладожском вокзале в начале октября встретили 35 школьников из Курской области.

Татьяна Титаева