В Казани задержали наркокурьера на арендованном автомобиле

Полиция Казани в Вахитовском районе задержала водителя, который перевозил наркотики. Об этом сообщает МВД Татарстана.

Во время проверки документов 21-летний казанец начал нервничать и полицейские решили досмотреть его. В карманах обнаружили 9 свертков запрещенного вещества и арестовали подозреваемого. На месте происшествия обнаружили еще 11 тайников с наркотиками.

Подозреваемый признал свою вину. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жительница Казани получила 11 лет колонии за попытку сбыта наркотиков.

Дарья Сайфиева