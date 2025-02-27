Татарстанцам вернули около 2,8 млн рублей за ЖКУ по перерасчету с начала года

С января жителям Татарстана произвели перерасчет излишне уплаченных средств за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму почти 2,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Большая часть этой суммы — около 2,5 млн руб. — была возвращена из-за предоставления услуг ненадлежащего качества. К таким случаям относятся ситуации, когда температура горячей воды не соответствует установленной норме (менее 60 градусов) или наблюдаются перерывы в подаче ресурсов, превышающие допустимые лимиты.

Лидером по объему возвращенных средств стал Нижнекамск, где жителям вернули 1,7 млн руб. В Альметьевском районе сумма перерасчетов составила 350 тыс. руб., в Елабужском — более 286 тыс. руб. Также средства были возвращены жителям Бугульминского района (78,3 тыс. руб.), Ютазинского (31,5 тыс. руб.) и Лениногорского (15,5 тыс. руб.).

Ранее сообщалось, что жителя Татарстана предложили перейти на цифровой рубль для оплаты тарифов ЖКУ.

Артём Дергунов