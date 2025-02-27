В Самаре директора предприятия будут судить за невыплату зарплаты

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора предприятия. Женщина обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной заинтересованности», сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в 2023 году восьмерым работникам организации, осуществляющей проектные работы в строительной сфере, систематически не выплачивалась заработная плата. При этом финансовая возможность для этого имелась. Сумма задолженности составила 3 млн руб.

«Благодаря прокурорскому вмешательству образовавшаяся задолженность погашена»,— отметили в прокуратуре.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Алексей Алексеев