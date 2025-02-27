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Компанию на Ямале обязали поднять затонувший в Карском море теплоход

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) ООО «Транспортно-судоходная компания» обязали поднять затонувшее судно из Гыданской губы Карского моря, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Новоуренгойская транспортная прокуратура установила, что в акватории Гыданской губы в районе села Гыда находится затопленный сухогрузный теплоход СТ-775, принадлежащий компании. Судно мешает свободному пользованию водным объектом и наносит ущерб окружающей среде.

Транспортный прокурор подал иск в Тазовский районный суд с требованием обязать собственника поднять и убрать теплоход. Суд удовлетворил иск, но ответчик обжаловал решение. Судебная коллегия по гражданским делам суда ЯНАО оставила решение без изменений.

Ранее Сургутская транспортная прокуратура обратилась в суд с постановлением поднять и удалить затонувший теплоход «Варяг» со дна реки Черная в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра).

Ирина Пичурина

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