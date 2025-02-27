С территории Ростовской области в Китай экспортируют 11 тонн пухоперьевой смеси

В местах полного таможенного оформления Ростовской области досмотрено и отправлено 11 т. пухоперьевой смеси в Китай. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

После проверки продукция признана безопасной с точки зрения ветеринарии и санитарии. Все партии полностью соответствуют требованиям страны-импортера. Разрешение на вывоз продукции было выдано надзорным ведомством в автоматизированной системе «Аргус».

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что из Ростовской области экспортировали 20 тонн мяса и более 800 голов сельхозживотных в Грузию.

Снежана Стодольская