В ХМАО депутаты одобрили расширение выдачи пособий для первоклассников

Дума Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) поддержала законопроект, который увеличивает предел среднедушевого дохода семьи, который необходим для получения пособия на подготовку ребенка к поступлению в первый класс. Вместо 1,5 прожиточных минимумов теперь он составит два прожиточных минимума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Помимо этого, единовременное пособие на подготовку к учебному году детям из многодетных семей будет предоставляться вне зависимости от получения единого пособия в связи с рождением ребенка. Ранее в подобной ситуации пособие не предоставлялось.

Депутаты отметили, что количество потенциальных получателей пособия из числа многодетных семей вырастет на 16,6 тыс., а количество семей с первоклассниками, которые смогут получить пособия, — на 677.

Ранее в ходе ежегодного послания губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил о планах увеличить размер компенсации расходов на проезд к месту отдыха, оздоровления и обратно с 7 тыс. руб. до 20 тыс. руб. на каждого ребенка из многодетных семей. Меру распространят как на предоставленные семьям путевки, так и на приобретенные самостоятельно.

Анна Капустина