В январе железнодорожные вокзалы Казани обслужили более 150 тыс. пассажиров

За январь поездами дальнего следования и пригородного сообщения с вокзалов Казани воспользовались более 150 тыс. человек, этот показатель соответствует уровню января 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба казанского региона Горьковской железной дороги (ГЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Особенно заметный рост продемонстрировал вокзал Казань-Восстание, где количество отправленных пассажиров достигло 50 тыс., увеличившись на 16% по сравнению с январем 2024 года.

Всего же за январь с вокзалов ГЖД было отправлено свыше 1,4 млн человек, что на 3% больше, чем в январе 2024 года.

Ранее сообщалось, что за январь поезда пригородного сообщения в Татарстане перевезли более 700 пассажиров по туристическим направлениям. Это на 28% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Артём Дергунов