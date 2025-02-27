В Ростове при пожаре в частном доме мужчина получил ожоги

При пожаре в одном из частных домов по улице Макарова в Ростове-на-Дону пострадал 39-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

«Сообщение о возгорании в частном доме поступило 26 февраля в 22:34. В 23:14 спасатели ликвидировали открытое горение»,— говорится в сообщении ведомства.

В тушении задействовали 18 человек и пять единиц техники. После полуночи пожар полностью потушили. Площадь возгорания составила 65 кв. м.

Николай Аксенов