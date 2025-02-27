Рентабельность донских зернопроизводителей сократилась до 10%

За январь-сентябрь 2024 года рентабельность предприятий Ростовской области, занимающихся растениеводством, снизилась до 10%, сообщил замминистра сельского хозяйства Дона Дмитрий Репка в ходе конференции Зернового союза сельхозтоваропроизводителей региона. Об этом сообщает издание «Ведомости-Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Прошедший год был не очень удачным. Высокая конкуренция, рост цен, снижение валового производства зерна на 30%. Это отразилось на финансовом состоянии отрасли растениеводства», — пояснил господин Репка.

Как отметил на конференции руководитель Зернового союза производителей региона Анатолий Кольчик, компании, которые получали субсидии, в среднем показали рентабельность в 11,5%. При этом доля высокорентабельных растениеводческих хозяйств не превысила 3%. Почти каждый пятый производитель сообщил о полученных убытках.

На низкую рентабельность повлиял ряд факторов. Среди них — резкое похолодание в мае, засуха в июле, рост цен на топливо и удобрения, а также действие вывозной плавающей пошлины на зерновые культуры.

Анастасия Казуков