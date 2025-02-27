В Екатеринбурге главу городского «Гортранса» Сергея Нугаева оставили под стражей

Свердловский областной суд в Екатеринбурге оставил под стражей главу ЕМУП «Гортранс» Сергея Нугаева, который обвиняется в получении крупной взятки, сообщили в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Нугаев

Фото: Прокуратура Свердловской области Сергей Нугаев

Фото: Прокуратура Свердловской области

Облсуд рассмотрел жалобу от стороны защиты на решение Ленинского районного суда об избрании меры пресечения и решил, что гендиректор городского «Гортранса» останется под стражей до 12 апреля. Постановление вступило в силу.

Напомним, Сергей Нугаев подозревается в получении крупной суммы денег, ему предъявлено обвинение п. в. ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в крупном размере). Прокурор настаивал на заключении под стражу, указывая на особую тяжесть обвинения и возможность воспрепятствования расследованию.

Согласно информации источника «Ъ-Урал», по версии следствия, Сергей Нугаев получил взятку в размере 160 тыс. руб. от предпринимателя Евгения Пильникова, который является гендиректором ООО «САРС» (компания занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств).

Ирина Пичурина