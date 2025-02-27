К 9 мая в Кисловодске отремонтируют все воинские захоронения

В Кисловодске к 80-летию Победы отремонтируют и восстановят мемориальные сооружения на воинских захоронениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Кисловодска Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

На главном мемориальном комплексе города «Воинская Слава» захоронено более 1,3 тыс. человек, умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны.

Специалисты демонтируют старые надгробия и установят новые памятные таблички с гравировкой.

Уже определена подрядная организация для выполнения работ.

Николай Аксенов