К 9 мая в Кисловодске отремонтируют все воинские захоронения
В Кисловодске к 80-летию Победы отремонтируют и восстановят мемориальные сооружения на воинских захоронениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Кисловодска
На главном мемориальном комплексе города «Воинская Слава» захоронено более 1,3 тыс. человек, умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны.
Специалисты демонтируют старые надгробия и установят новые памятные таблички с гравировкой.
Уже определена подрядная организация для выполнения работ.