Мэр Березовского призвал думу к «человеческому отношению» к Юлии Маслаковой

Мэр Березовского (город спутник Екатеринбурга) Евгений Писцов призвал депутатов местной думы проявить «достойное человеческое отношение» к начальнику отдела инвестиционного развития местной администрации Юлии Маслаковой, которая в конце января была избрана главой муниципалитета, однако отказалась вступать в должность. Господин Писцов озвучил предложение в ходе заседания думы Березовского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Писцов (слева) и Алексей Горевой (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Писцов (слева) и Алексей Горевой (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«То, что происходит сегодня, это запредел цинизма вообще. Все понимают, что ролики, материалы, носят заказной характер. Ходит человек, который снимает со спины, кричит "Эй, мэр, выходи", ходит не там, где она (Юлия Маслакова.— "Ъ-Урал") живет, но пишут, что возле ее якобы дома устраиваются митинги. Ребята, это ложь, и это делается если не вашими руками (депутатами думы.— "Ъ-Урал"), то под вас»,— заявил Евгений Писцов.

Председатель думы Алексей Горевой подчеркнул, что мэр желает «выдать желаемое за реальность». «Вы напрямую причастны к этой абсурдной ситуации, комиссия выдвинула двух кандидатов, за одного кандидата проголосовали депутаты, кандидат не согласился и подал в суд»,— сказал спикер.

Ранее господин Писцов сообщил, что Юлия Маслакова продолжает работать начальником инвестиционного отдела администрации. «Вместе провели совещание по интеграции моей программы развития округа в стратегию Березовского муниципального округа до 2030 года»,— написал он в своем Telegram-канале 26 февраля.

Выборы главы Березовского состоялись 30 января. Конкурсная комиссия допустила до голосования депутатов из 10 претендентов действующего мэра Евгения Писцова и начальника отдела инвестиционного развития местной администрации, жену личного водителя градоначальника Юлию Маслакову. В ходе заседания думы госпожа Маслакова, которую называли «техническим» кандидатом, большинством голосов была избрана главой Березовского. Депутаты тогда пояснили корреспонденту «Ъ-Урал», что голосовали «не за Юлию Маслакову, а против Евгения Писцова». Позже госпожа Маслакова попыталась оспорить в суде решение думы, указав на нарушение избирательного законодательства. На собственную инаугурацию она не явилась, в ближайшее время в Березовском буду назначены перевыборы. До этого времени главой муниципалитета остается мэр Евгений Писцов.

Василий Алексеев, Березовский