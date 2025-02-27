Ночью над Черноземьем уничтожили 18 беспилотников

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Россией 19 беспилотников, в том числе 12 над Орловской областью и по три — над Белгородской и Курской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Орловский губернатор Андрей Клычков рассказал, что в результате массированного удара дронов никто не пострадал, повреждений нет. По его словам, на местах ведутся оперативные мероприятия.

Оперштаб Курской области подтвердил информацию оборонного ведомства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ночью сообщил о сбросе взрывного устройства с БПЛА на автомобиль в Грайвороне. В результате один мирный житель погиб на месте, еще один пострадал и был доставлен в горбольницу №2 в Белгороде.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова