Число пациентов с ожирением на Кубани за год выросло на треть

В Краснодарском крае число пациентов с ожирением к концу 2024 года достигло 119 тыс. человек, увеличившись на 33,7% за год. Такие данные приводит «Деловая Газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу краевого министерства здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На конец 2023 года аналогичный показатель составлял 89 тыс. человек. Доля пациентов с ожирением среди населения региона оценивается в 2%, тогда как в 2020 году этот показатель был на уровне 1,6%.

Наибольшая распространенность заболевания отмечается в возрастной группе 15–17 лет, уточнили в министерстве.

Вячеслав Рыжков