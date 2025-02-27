Кубань возглавила топ регионов по количеству пивных магазинов

Краснодарский край и Московская область лидируют по количеству пивных магазинов в России — на 1 февраля 2025 года в регионах насчитывалось 522 и 460 торговых точек соответственно. Такие данные содержатся в исследовании «Контур.Фокуса», пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Москва замыкает тройку с 456 магазинами, далее следуют Ростовская область (379) и Ставропольский край (293). Краснодарский край и Подмосковье также оказались в числе регионов с наибольшим числом новых регистраций в 2024 году — 152 и 133 соответственно. В Ростовской области за год появилось 105 новых магазинов, в Ставропольском крае и Москве — по 95.

При этом больше всего закрытий также пришлось на Краснодарский край, где в 2024 году прекратили работу 164 точки, а с начала 2025 года — еще 15. В Московской области закрылось 127 магазинов в прошлом году и восемь — в этом. В Ростовской области за аналогичный период закрылось 109 магазинов, в Челябинской — 89, в Москве — 85.

Общее число пивных магазинов в стране за год увеличилось на 0,62%, превысив 7,4 тыс. Большинство заведений принадлежит индивидуальным предпринимателям, их доля составляет 95,22%.

Как отмечает аналитик «Контур.Фокуса» Вероника Скороходова, рынок торговли пивом остается стабильным, без резких скачков. Магазины, прекращающие работу, часто возобновляют деятельность под новым названием или в другой локации, что указывает на сформировавшийся баланс.

Исследование базируется на данных об организациях и ИП с основным ОКВЭД «Розничная торговля пивом в специализированных магазинах».

Вячеслав Рыжков