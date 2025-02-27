На уборку снега в Ставрополе отправили 350 большегрузов
В Ставрополе около 350 машин отправились за ночь на специализированную площадку. Снег вывозят на полигон круглосуточно, сообщает пресс-служба городской администрации.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«За последнюю неделю в городе рассыпано более 9 тысяч противогололедных материалов, порядка 700 рейсов было сделано на полигон, машинами груженых снегом»,— говорится в сообщении мэрии.
Все магистрали города сейчас очищены. Погода позволяет полноценно перейти на очистку снега внутри дворов и кварталов города.