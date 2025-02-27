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На уборку снега в Ставрополе отправили 350 большегрузов

В Ставрополе около 350 машин отправились за ночь на специализированную площадку. Снег вывозят на полигон круглосуточно, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«За последнюю неделю в городе рассыпано более 9 тысяч противогололедных материалов, порядка 700 рейсов было сделано на полигон, машинами груженых снегом»,— говорится в сообщении мэрии.

Все магистрали города сейчас очищены. Погода позволяет полноценно перейти на очистку снега внутри дворов и кварталов города.

Николай Аксенов

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