Стоимость новостроек в Тюмени в феврале составила 150 тыс. руб. за кв. м

Медианная стоимость кв. м в новостройке в Тюмени в феврале составила 150 тыс. руб., следует из данных «Яндекс Недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За месяц стоимость квартир в новостройках почти не изменилась, увеличившись на 0,3%. При этом средняя полная стоимость квартиры составляет 7,6 млн руб., средняя площадь лота — 51,9 кв м.

«В феврале наметилась стагнация цен на первичном рынке в крупных городах, что обусловлено возвращением в экспозицию объявлений, которые были временно сняты с продажи в январе. На рынок влияет и решение Центрального Банка сохранить ключевую ставку, которое было принято 14 февраля»,— пояснил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Ранее эксперты, опрошенные «Ъ-Урал», отмечали, что спрос на аренду жилья в Тюмени вырос на фоне высоких ставок на ипотеку. Средняя стоимость аренды квартиры составила 26-29 тыс. руб в месяц.

Анна Капустина