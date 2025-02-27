На Кубани приставы приостановили деятельность двух магазинов сети «Светофор»

В Краснодарском крае судебные приставы приостановили деятельность двух магазинов сети «Светофор», расположенных в станицах Полтавской и Марьянской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

Во время проверки выяснилось, что в этих магазинах нарушался ряд санитарных требований. Проверяющие обнаружили возле товара следы грызунов. Кроме того, нарушались условия хранения, обработки уборочного инвентаря и стирки санитарной одежды.

Деятельность магазинов приостановлена на неделю. В случае возобновления работы до устранения нарушений к должнику будет применена мера административной ответственности.

Алина Зорина